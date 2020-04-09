***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
09.04.2020 17:04
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
H. Ersin Özince(Başkan), Mehmet Şencan(Başkan Yrd.),Yavuz Canevi(Üye), Mithat Rende(Üye), Z. Hansu Uçar(Üye), Ahmet Hakan Ünal(Üye), Abdi Serdar Üstünsalih (Üye), Gamze Yalçın(Üye), Hüseyin Yalçın (Üye), Can Yücel(Üye)
İcra başkanı / genel müdürün adı
Ece Börü (Vekaleten)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836961
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.834
En Düşük
93.629
18:056,6435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -0,1279
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7935
En Düşük
6,6211
18:057,2780
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0921
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3882
En Düşük
7,2488
18:05360,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,89
|Açılış
|: 360,02
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|501.369
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|35.845
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.566.456
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.493.672
|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.740
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2361
|8,2774
|% -1,45
|
|Frank
|6,8364
|6,8776
|% -1,41
|
|Riyal
|1,7587
|1,7675
|% -2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.685
|38,84
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,05
|
|B. Petrol
|34,11
|34,11
|1,27
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