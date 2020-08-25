***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
25.08.2020 12:03
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
H. Ersin Özince(Başkan),Mahmut Magemizoğlu(Başkan Yardımcısı), Ece Börü(Üye), Yavuz Canevi(Üye), Bahattin Özarslantürk(Üye), Mithat Rende(Üye), Z. Hansu Uçar(Üye), Abdi Serdar Üstünsalih (Üye), Gamze Yalçın(Üye), Hüseyin Yalçın (Üye), Ozan Uyar(Üye)
İcra başkanı / genel müdürün adı
Ece Börü
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
3 - %27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871026
BIST
13:221.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:227,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:228,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7590
En Düşük
8,6716
13:22457,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 458,04
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:22
|INTEM
|14,30
|3.889.635
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.550.980
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.717.229
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|DERAS
|8,98
|9.431.892
|% -6,46
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|NIBAS
|15,35
|687.036
|% -5,25
|
|THYAO
|11,38
|927.673.125
|% 2,71
|
|PETKM
|4,16
|764.103.547
|% 0,48
|
|SASA
|15,73
|544.227.573
|% 5,57
|
|GUSGR
|6,56
|449.842.419
|% 1,86
|
|GSRAY
|3,10
|380.472.523
|% 6,16
|
|PETKM
|4,16
|764.103.547
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,91
|303.288.950
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,09
|320.456.357
|% -2,34
|
|GSRAY
|3,10
|380.472.523
|% 6,16
|
|BJKAS
|3,25
|293.504.662
|% 2,20
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3913
|7,3974
|% 0,27
|
|Euro
|8,7465
|8,7542
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,6659
|9,7144
|% 0,55
|
|Frank
|8,0986
|8,1474
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9641
|1,9740
|% 0,11
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-3,51
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|-23,11
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-11,18
|
|Çeyrek
|734
|751
|-5,59
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,20
|