***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiH. Ersin Özince(Başkan),Mahmut Magemizoğlu(Başkan Yardımcısı), Ece Börü(Üye), Yavuz Canevi(Üye), Bahattin Özarslantürk(Üye), Mithat Rende(Üye), Z. Hansu Uçar(Üye), Abdi Serdar Üstünsalih (Üye), Gamze Yalçın(Üye), Hüseyin Yalçın (Üye), Ozan Uyar(Üye)İcra başkanı / genel müdürün adıEce BörüKadın üyelerin sayısı ve oranı3 - %27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871026BIST