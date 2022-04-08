***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiAdnan Bali(Başkan), Ece Börü(Başkan Yrd.), Murat Bilgiç(Genel Müdür ve Üye), Murat Doğan(Üye), Bahattin Özarslantürk(Üye), Mithat Rende(Üye), Abdi Serdar Üstünsalih(Üye), Gamze Yalçın(Üye), Hüseyin Yalçın (Üye), Cengiz Yavilioğlu(Üye), Celal Caner Yıldız(Üye)İcra başkanı / genel müdürün adıMurat Bilgiçhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018681BIST