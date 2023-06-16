***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
16.06.2023 14:16
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/06/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
16/06/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/10/2022
Açıklama
Bankamız ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 16.06.2022 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 16.06.2023 tarihinde sona ereceğinden, adı geçen Şirket ile Bankamız arasında yenileme sözleşmesi yapılmıştır. Yeni sözleşme 16.06.2024 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159406
BIST
14:185.543
En Düşük
|Değişim
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:18
|PRKME
|17,60
|36.807.037
|% 10,00
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|PASEU
|33,26
|42.239.934
|% 9,99
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|YKSLN
|10,69
|72.271.253
|% 9,98
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|PRKAB
|27,36
|112.620.251
|% 9,97
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|FORTE
|16,12
|12.511.006
|% 9,96
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|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
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|VKFYO
|18,92
|31.230.512
|% -9,99
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|BURCE
|142,30
|16.397.979
|% -9,99
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|BURVA
|63,80
|3.348.224
|% -9,95
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|IDEAS
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|35.024.208
|% -7,00
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|THYAO
|184,50
|4.240.021.413
|% 0,82
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|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
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|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
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|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
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|EREGL
|37,02
|1.484.124.624
|% 1,15
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|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
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|EKGYO
|7,38
|1.077.009.740
|% 2,93
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|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
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|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
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|ZOREN
|2,97
|188.606.109
|% -1,98
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|14:18
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|23,6619
|23,6668
|% 0,08
|
|Euro
|25,9275
|25,9319
|% 0,26
|
|Sterlin
|30,1962
|30,3476
|% 0,14
|
|Frank
|26,4481
|26,6074
|% 0,08
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|Riyal
|6,2927
|6,3242
|% 0,05
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|14:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.964
|1.965
|6,42
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|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,74
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|108,86
|
|Yarım
|4.815
|4.898
|14,00
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|Çeyrek
|2.407
|2.449
|7,00
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|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,10
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|Gümüş Gr.
|18,25
|18,28
|0,10
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|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,15
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