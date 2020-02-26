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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2020 18:23
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***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız 26.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, paylarının %88,67‘sine sahip olduğumuz TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin borsada işlem gören paylarından, bir yıl içinde 12,5 Milyon TL nominal tutara kadar satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması ve gerektiğinde satılması konularında Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821808


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 72,90 14.500.902 % 20,00  
BRSAN 13,10 129.604.274 % 19,96  
OYAYO 2,94 15.085.674 % 14,84  
NIBAS 6,38 309.682 % 11,93  
BALAT 2,48 658.207 % 9,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9336 7,9734 % -0,35  
Frank 6,2797 6,3175 % 0,18  
Riyal 1,6364 1,6446 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.632 1.632 2,08  
Altın Gr. 324 324 0,59  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 -0,02  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,00  
B. Petrol 54,12 54,12 -0,14  
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