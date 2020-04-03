***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Suat İnce, 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Genel Müdürlük görevinden emeklilik nedeniyle ayrılmıştır. Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ece Börü, Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834740BIST