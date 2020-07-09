***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 19:21
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla, 367 gün vadeli toplamda 102,500,000 EURO ve 35,000,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması, 9 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858506
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,69
|Açılış
|: 397,14
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6338
|8,6771
|% 0,13
|
|Frank
|7,2691
|7,3129
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-9,81
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.659
|2.699
|9,00
|
|Tam
|2.655
|2.669
|-3,90
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-2,00
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|-0,93
|
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