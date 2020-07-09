***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla, 367 gün vadeli toplamda 102,500,000 EURO ve 35,000,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması, 9 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858506BIST