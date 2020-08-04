***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 10:11
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin ettiği 200 milyon ABD Doları tutarındaki "Covid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi"nin sözleşmesi 30 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864380
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9151
18:058,2029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1572
18:05444,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,84
|Açılış
|: 444,60
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0201
|9,0653
|% -0,43
|
|Frank
|7,5377
|7,5831
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8420
|1,8512
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|22,41
|
|Altın Gr.
|444
|445
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.982
|3.027
|8,00
|
|Tam
|3.002
|3.046
|9,60
|
|Yarım
|1.457
|1.484
|4,70
|
|Çeyrek
|731
|744
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,62
|1,29
|
|Gümüş Gr.
|5,67
|5,67
|0,23
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|0,21
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
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17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de