***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 18:18
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Hakan Ünal görevinden istifaen ayrılmıştır. Bankamızın 14.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Bahattin Özarslantürk'ün seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869130
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3857
En Düşük
7,3269
18:058,7344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7410
En Düşük
8,6435
18:05462,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,58
|Açılış
|: 462,55
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|RTALB
|47,30
|1.099.871.400
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.187
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.409.510
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.528
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.816.683
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.926.498
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.538.074
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.238.643.472
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.871.400
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.055.069
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|682.263.007
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|665.886.099
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.238.643.472
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|280.673.249
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|187.742.606
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|500.242.016
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|320.774.284
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3722
|7,3785
|% 0,51
|
|Euro
|8,7183
|8,7344
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,6487
|9,6971
|% 0,91
|
|Frank
|8,0892
|8,1380
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-6,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,85
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|-0,09
|