***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Hakan Ünal görevinden istifaen ayrılmıştır. Bankamızın 14.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Bahattin Özarslantürk'ün seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869130BIST