***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 12:45
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
lgi: 22.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, 750 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı başvurumuzun SPK tarafından kabul edildiği belirtilmiş ve ihraç belgesi sunulmuştu.
Bankamızın MTN Programı kapsamında ve 144A/Regulasyon S'ye göre yurtdışında ihracının yapılması planlanan, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank oluşan bankalar yetkilendirilmiş olup, yatırımcı görüşmeleri yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897704
BIST
15:311.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,98
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:317,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:318,9962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
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9,0316
En Düşük
8,8939
15:31450,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,61
|Açılış
|: 450,03
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:29
|TGSAS
|18,59
|10.716.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.562.530
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.799.807
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.293.027
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|25.244.894
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,44
|114.290.543
|% -7,22
|
|EKGYO
|2,60
|3.236.152.971
|% 9,70
|
|GARAN
|10,47
|1.153.204.263
|% 0,58
|
|ASELS
|18,96
|1.010.559.907
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,50
|832.931.223
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,39
|778.949.767
|% 4,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.236.152.971
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|504.540.243
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|458.112.985
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,39
|778.949.767
|% 4,63
|
|TSKB
|1,83
|367.351.678
|% 1,67
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3112
|7,3148
|% 0,12
|
|Euro
|8,9813
|8,9884
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9088
|9,9585
|% -0,06
|
|Frank
|8,2499
|8,2996
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9447
|1,9544
|% 0,13
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-2,83
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.972
|3.047
|-45,84
|
|Yarım
|1.437
|1.474
|-22,18
|
|Çeyrek
|721
|737
|-11,08
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,26
|54,26
|-0,04
|