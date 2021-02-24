***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2021 tarih ve 29833736-110.07.07-1470 sayılı yazısı kapsamında, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mithat Rende, bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912411BIST