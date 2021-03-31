***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini takiben Yönetim Kurulumuzun 31.03.2021 tarihli toplantısında Esas Sözleşmemiz çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922448BIST