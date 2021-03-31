***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 21:18
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini takiben Yönetim Kurulumuzun 31
.03.2021 tarihli toplantısında Esas Sözleşmemiz çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922448
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0720
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0467
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6799
18:05452,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,27
|Açılış
|: 452,60
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2483
|8,2513
|% -0,87
|
|Euro
|9,6922
|9,7276
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,3369
|11,3937
|% -0,67
|
|Frank
|8,6900
|8,7423
|% -1,33
|
|Riyal
|2,1928
|2,2038
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|22,51
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|-1,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203