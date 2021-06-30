***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 18:28
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sayın Berat Gökhan Çanakpınar ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hidayet Yetkin Kesler 30.06.2021 tarihi itibariyle
emeklilik nedeniyle
görevlerinden ayrılmışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945235
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,6866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0473
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0915
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05492,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,67
|Açılış
|: 492,89
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.930.052
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6811
|8,6866
|% -0,54
|
|Euro
|10,2984
|10,3061
|% -0,88
|
|Sterlin
|11,9607
|12,0207
|% -0,76
|
|Frank
|9,3549
|9,4113
|% -0,92
|
|Riyal
|2,3077
|2,3193
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|4,44
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|74,43
|74,43
|0,15
|