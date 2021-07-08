***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 18:35
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, 367 gün vadeli, toplamda 116,000,000 Euro ve 55,000,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması, uluslararası finansal kurumların katılımıyla 8 Temmuz 2021 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949099
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0351
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,2928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0234
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05504,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 504,09
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6561
|8,6577
|% -0,40
|
|Euro
|10,2759
|10,2922
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9722
|12,0322
|% 0,13
|
|Frank
|9,4292
|9,4860
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3018
|2,3133
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|7,36
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|1,50
|