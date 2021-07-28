***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 28.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Engin Topaloğlu'nun 01.08.2021 tarihi itibariyle Genel Müdür Yardımcısıolarak atanmasına ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında Genel Müdür Yardımcılığı görevinebaşlamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952378BIST