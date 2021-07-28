***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2021 18:17
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 28.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Engin Topaloğlu'nun 01.08.2021 tarihi itibariyle Genel Müdür Yardımcısı
olarak atanmasına ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında Genel Müdür Yardımcılığı görevine
başlamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952378
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5782
En Düşük
8,5341
18:0510,1364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0142
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1463
En Düşük
10,0801
18:05496,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,01
|Açılış
|: 496,16
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5695
|8,5768
|% 0,21
|
|Euro
|10,1243
|10,1399
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,8602
|11,9196
|% 0,13
|
|Frank
|9,3451
|9,4014
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2778
|2,2892
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|1,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,01
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,05
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
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17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
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17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
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17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem