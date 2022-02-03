***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 18:41
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Aralık 2021 tarihli BDDK Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte bulabilirsiniz.
31 Aralık 2021 tarihli BDDK Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin sunuma https://www.tskb.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar?year=2021 adresinden de ulaşabilirsiniz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999327
BIST
10:011.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,02
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.970
10:0113,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0064
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6023
En Düşük
13,5079
10:0115,5651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0358
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5933
En Düşük
15,4824
10:01789,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,03
|Açılış
|: 789,87
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,34
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TETMT
|333,60
|155.458
|% 4,81
|
|SUMAS
|78,05
|12.488
|% 3,65
|
|PKENT
|382,10
|708.796
|% 3,49
|
|BRSAN
|26,56
|907.954
|% 3,35
|
|OZGYO
|2,33
|1.059.104
|% 3,10
|
|ORCAY
|51,55
|2.980.106
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|RAYSG
|11,16
|23.860
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|KZBGY
|41,82
|38.027.335
|% 0,00
|
|MAVI
|66,75
|37.285.299
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,11
|32.225.935
|% 0,74
|
|LINK
|37,34
|31.935.671
|% 0,38
|
|MAGEN
|9,60
|30.730.090
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,11
|32.225.935
|% 0,74
|
|MAGEN
|9,60
|30.730.090
|% 0,52
|
|MEGAP
|6,15
|17.304.549
|% -0,81
|
|MEGAP
|6,15
|17.304.549
|% -0,81
|
|MAKTK
|3,01
|7.667.433
|% 0,67
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5645
|13,5881
|% 0,14
|
|Euro
|15,5483
|15,5775
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,4205
|18,5129
|% 0,19
|
|Frank
|14,7079
|14,7965
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6126
|3,6307
|% 0,20
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,12
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,64
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,06
|
|B. Petrol
|91,41
|91,41
|0,30
|