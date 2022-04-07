***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1- Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ozan Uyar görevinden istifaen ayrılmıştır.2- Bankamızın 07.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında* Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Ece Börü'nün ve Sayın Celal Caner Yıldız'ın seçilmelerine,* Esas Sözleşmemizin 16. maddesi gereğince Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ece Börü'nün Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017337BIST