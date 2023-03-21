***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2023 18:24
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Hüseyin Yalçın görevinden istifaen ayrılmıştır.
Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2023 tarihli toplantısında
Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Mehmet Sefa Pamuksuz'un seçilmesine, Bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Rende'nin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. Maddesi'ndeki bağımsız üye şartı olan 6 yıllık görev süresi 22.03.2023 tarihinde sona ereceğinden, Sayın Mithat Rende'nin bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam etmesine, Sayın Mehmet Sefa Pamuksuz'un, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2023 tarihli E-29833736-110.07.07-32759 sayılı uygun görüşü doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla görev yapmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126831
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
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|Önceki Kapanış
|: 4.975
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5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 19,3000
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|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0436
En Düşük
18,9338
17:5920,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1605
|Açılış
|: 20,7700
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|Önceki Kapanış
|: 20,6400
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20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.191,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -18,32
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.188,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0256
|19,0377
|% 0,17
|
|Euro
|20,5002
|20,5290
|% 0,89
|
|Sterlin
|23,1272
|23,2432
|% -0,63
|
|Frank
|20,5419
|20,6656
|% 0,79
|
|Riyal
|5,0494
|5,0747
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-31,19
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.192
|-18,08
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.057
|8.149
|-93,00
|
|Yarım
|3.950
|3.988
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.994
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,66
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,98
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM