***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Hüseyin Yalçın görevinden istifaen ayrılmıştır.Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2023 tarihli toplantısındaBoşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Mehmet Sefa Pamuksuz'un seçilmesine, Bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Rende'nin SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. Maddesi'ndeki bağımsız üye şartı olan 6 yıllık görev süresi 22.03.2023 tarihinde sona ereceğinden, Sayın Mithat Rende'nin bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam etmesine, Sayın Mehmet Sefa Pamuksuz'un, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2023 tarihli E-29833736-110.07.07-32759 sayılı uygun görüşü doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla görev yapmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126831BIST