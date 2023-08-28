***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.08.2023 17:01
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hakan Aygen, 31.08.2023 tarihi itibariyle görevinden emeklilik nedeniyle ayrılacaktır. Bankamızın 28.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Seyit Hüseyin Gürel'in Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmasına ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında, Genel Müdür Yardımcısı görevine başlamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189952
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,5267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0068
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0528,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,3575
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.637,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.637,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3834
|26,5499
|% 0,06
|
|Euro
|28,3174
|29,0501
|% 1,53
|
|Sterlin
|33,3468
|33,5141
|% 0,24
|
|Frank
|29,9176
|30,0978
|% 0,07
|
|Riyal
|7,0574
|7,0928
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|7,37
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.981
|11.111
|10,00
|
|Yarım
|5.508
|5.577
|5,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.788
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,74
|20,76
|0,09
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TUPRS, THYAO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, KENT, KTLEV, QNBFL