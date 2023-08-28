***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hakan Aygen, 31.08.2023 tarihi itibariyle görevinden emeklilik nedeniyle ayrılacaktır. Bankamızın 28.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Seyit Hüseyin Gürel'in Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmasına ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında, Genel Müdür Yardımcısı görevine başlamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189952BIST