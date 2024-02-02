***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Yönetim Kurulu tarafından1) Bankamızın mevcut finansman kullandırma yöntemlerine ilaveten Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan yöntemlere dayalı olarak, yapılacak düzenlemelere uygun olmak ve münhasıran faizsiz yöntemlerle sağlamış oldukları kaynaklarla sınırlı olmak üzere, müşterilerine finansman sağlamaya,2) Bu kapsamda, bu finansman işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") tahtında mevzuatın ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") gerektirdiği süreçleri işletmeye ve gerekli başvuruları yapmaya,3) Tebliğ kapsamında, hizmeti Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından akredite edilmiş İSFA İslami Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nden dışarıdan hizmet alım yolu ile gerçekleşmesi ve Gürbüz Orhan TAŞTEKİL, Mustafa DERECİ veMehmet Salih KUMAŞ'ın Bankamız Danışma Komitesi'ne, Bankamızın ilk Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere, üye olarak atanmalarına,4) Bu hususta ilgili mevzuat, Tebliğ ve BDDK uygulamalarının gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması, başvuruların gerçekleştirilmesi ve diğer alınması gereken aksiyonlara ilişkin Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246431BIST