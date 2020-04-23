***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.04.2020 21:50
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi ISIN XS1219733752 Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.827
ISIN Kodu XS1219733752
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.10.2015 Evet
2 22.04.2016 Evet
3 24.10.2016 Evet
4 24.04.2017 Evet
5 23.10.2017 Evet
6 24.04.2018 Evet
7 22.10.2018 Evet
8 22.04.2019 Evet
9 22.10.2019 Evet
10 22.04.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
27.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 22.04.2015 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 5 yıl vadeli, 350.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının (ISIN: XS1219733752) itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840042
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0260
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9988
En Düşük
6,9236
18:057,5018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0545
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4759
18:05387,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,18
|Açılış
|: 387,88
|
|Önceki Kapanış
|: 384,70
|
388,19
En Düşük
383,52
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5638
|8,6067
|% -0,20
|
|Frank
|7,1001
|7,1428
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8450
|1,8543
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|387
|388
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.545
|13,20
|
|Tam
|2.548
|2.611
|13,60
|
|Yarım
|1.241
|1.274
|6,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|3,30
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|