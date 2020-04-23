***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi ISIN XS1219733752 Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.04.2020Vade (Gün Sayısı) 1.827ISIN Kodu XS1219733752Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2015Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.10.2015 Evet2 22.04.2016 Evet3 24.10.2016 Evet4 24.04.2017 Evet5 23.10.2017 Evet6 24.04.2018 Evet7 22.10.2018 Evet8 22.04.2019 Evet9 22.10.2019 Evet10 22.04.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar27.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 22.04.2015 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 5 yıl vadeli, 350.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının (ISIN: XS1219733752) itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840042BIST