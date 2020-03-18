***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAyşe Nazlıca Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 29.05.2014 0.212.334.51.94 nazlicaa@tskb.com.tr - -Özen Çaylı Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.05.2014 0.212.334.52.49 halilogluo@tskb.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 701337 - 204985Özlem Bağdatlı Hukuk İşleri Müdürü 29.05.2014 0.212.334.50.93 bagdatlio@tskb.com.tr - -Korhan Aklar Hukuk İşleri Grup Yöneticisi 29.05.2014 0.212.334.50.92 aklark@tskb.com.tr - -Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAnkara Şube Şube Aziziye Mah. Piyade Sok. B Blok No:3/7 Çankaya /Ankara Umut Meriç 0 (312) 441 75 22 0 (312) 441 75 66 25.04.2006Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil ve/veya Bono 500000000 USD Yurtdışı 26.01.2017 26.01.2018 Yurtdışı Satış -Tahvil ve/veya Bono 750000000 USD Yurtdışı 06.12.1017 06.12.2018 Yurtdışı SatışTahvil ve/veya Bono 400000000 USD Yurtdışı 27.12.2018 27.12.2019 Yurtdışı SatışTahvil ve/veya Bono 600000000 USD Yurtdışı 25.07.2019 25.07.2020 Yurtdışı SatışYönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviASLI ZERRİN HANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISIHAKAN AYGEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISIBURÇ BOZTUNÇ MÜDÜRTOLGA KIRAL MÜDÜRAZİME ASLI SERT YÖNETİCİAYTUĞ ÖZTÜRK YÖNETİCİBERRAK ÇELİK YÖNETİCİDUYGU YAPICIOĞLU YÖNETİCİELİF KAYGUSUZ YÖNETİCİALP ZÜNBÜLKÖK YÖNETİCİİNCİLAY DOĞANÇAY YÖNETİCİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830309BIST