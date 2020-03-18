***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2020 11:31
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşe Nazlıca Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 29.05.2014 0.212.334.51.94 nazlicaa@tskb.com.tr - -
Özen Çaylı Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.05.2014 0.212.334.52.49 halilogluo@tskb.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 701337 - 204985
Özlem Bağdatlı Hukuk İşleri Müdürü 29.05.2014 0.212.334.50.93 bagdatlio@tskb.com.tr - -
Korhan Aklar Hukuk İşleri Grup Yöneticisi 29.05.2014 0.212.334.50.92 aklark@tskb.com.tr - -
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ankara Şube Şube Aziziye Mah. Piyade Sok. B Blok No:3/7 Çankaya /Ankara Umut Meriç 0 (312) 441 75 22 0 (312) 441 75 66 25.04.2006
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Bono 500000000 USD Yurtdışı 26.01.2017 26.01.2018 Yurtdışı Satış -
Tahvil ve/veya Bono 750000000 USD Yurtdışı 06.12.1017 06.12.2018 Yurtdışı Satış
Tahvil ve/veya Bono 400000000 USD Yurtdışı 27.12.2018 27.12.2019 Yurtdışı Satış
Tahvil ve/veya Bono 600000000 USD Yurtdışı 25.07.2019 25.07.2020 Yurtdışı Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ASLI ZERRİN HANCI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
HAKAN AYGEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BURÇ BOZTUNÇ MÜDÜR
TOLGA KIRAL MÜDÜR
AZİME ASLI SERT YÖNETİCİ
AYTUĞ ÖZTÜRK YÖNETİCİ
BERRAK ÇELİK YÖNETİCİ
DUYGU YAPICIOĞLU YÖNETİCİ
ELİF KAYGUSUZ YÖNETİCİ
ALP ZÜNBÜLKÖK YÖNETİCİ
İNCİLAY DOĞANÇAY YÖNETİCİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830309
BIST