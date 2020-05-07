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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.05.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKKI ERSİN ÖZİNCE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
YAVUZ CANEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/03- --- Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
MİTHAT RENDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
ZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
AHMET HAKAN ÜNAL Türkiye İş Bankası A.Ş. Finansal Analiz Bölüm Müdürü Kredi Revizyon Komitesi Üyesi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.06.2019 2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
GAMZE YALÇIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı
HÜSEYİN YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKKI ERSİN ÖZİNCE Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
YAVUZ CANEVİ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/03- --- Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
MİTHAT RENDE Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP HANSU UÇAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET HAKAN ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı T. İş Bankası A.Ş. Finansal Analiz ve İstihbarat Bölüm Müdürü
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi
GAMZE YALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HÜSEYİN YALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843383


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