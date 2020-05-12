***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKKI ERSİN ÖZİNCE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye DeğilMAHMUT MAGEMİZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanı Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Revizyon Komitesi BaşkanıYAVUZ CANEVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/03- --- Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilMİTHAT RENDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiAHMET HAKAN ÜNAL Türkiye İş Bankası A.Ş. Finansal Analiz Bölüm Müdürü Kredi Revizyon Komitesi ÜyesiABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.06.2019 2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilGAMZE YALÇIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi BaşkanıHÜSEYİN YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye DeğilOZAN UYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurumsal Krediler Tahsis Bölüm Müdürü, JSC İşbank Rusya Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKKI ERSİN ÖZİNCE Yönetim Kurulu Başkanı BankacıMAHMUT MAGEMİZOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür BaşdanışmanıYAVUZ CANEVİ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/03- --- Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıMİTHAT RENDE Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiZEYNEP HANSU UÇAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıAHMET HAKAN ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı T. İş Bankası A.Ş. Finansal Analiz ve İstihbarat Bölüm MüdürüABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu ÜyesiGAMZE YALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan VekiliHÜSEYİN YALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi BankacıOZAN UYAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurumsal Krediler Tahsis Bölüm Müdürü, JSC İşbank Rusya Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844601BIST