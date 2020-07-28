***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2020 19:35
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Diğer Finansman 63500000 60821018 TRY 95,78 Bağlı Ortaklık
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 300000000 256.242.804,83 TRY 85,41 Bağlı Ortaklık
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Diğer Finansman 1500000 1499980 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Diğer Finansman 15476226 1555200 TRY 10,05 İştirak
İş Faktoring A.Ş. Diğer Finansman 150000000 32625000 TRY 21,75 İştirak
İş Finansal Kiralama A.Ş. Diğer Finansman 695302645 204.850.378,33 TRY 29,46 İştirak
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 74652480 12442080 TRY 16,67 İştirak
Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Diğer Finansman 1757500 313316 TRY 17,83 İştirak
TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. Diğer Finansman 4740000 3800000 TRY 80,17 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862871
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1015
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1206
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05436,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 7,79
|Açılış
|: 436,83
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9810
|9,0260
|% 1,81
|
|Frank
|7,5559
|7,6014
|% 1,60
|
|Riyal
|1,8498
|1,8591
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|10,80
|
|Altın Gr.
|436
|436
|7,00
|
|Cumhuriyet
|2.852
|2.892
|64,80
|
|Tam
|2.938
|2.974
|66,70
|
|Yarım
|1.426
|1.451
|32,60
|
|Çeyrek
|715
|727
|16,30
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
|
Seans Raporu
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17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
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17:58MRGYO
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
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17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS