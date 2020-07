***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiYatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Diğer Finansman 63500000 60821018 TRY 95,78 Bağlı OrtaklıkTSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 300000000 256.242.804,83 TRY 85,41 Bağlı OrtaklıkTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Diğer Finansman 1500000 1499980 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkEge Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Diğer Finansman 15476226 1555200 TRY 10,05 İştirakİş Faktoring A.Ş. Diğer Finansman 150000000 32625000 TRY 21,75 İştirakİş Finansal Kiralama A.Ş. Diğer Finansman 695302645 204.850.378,33 TRY 29,46 İştirakİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 74652480 12442080 TRY 16,67 İştirakTerme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Diğer Finansman 1757500 313316 TRY 17,83 İştirakTSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. Diğer Finansman 4740000 3800000 TRY 80,17 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862871BIST