***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil 2011/04 - 2017/04 Yönetim Kurulu Başkanı TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Bağımsız Üye Değil -MAHMUT MAGEMİZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Revizyon Komitesi BaşkanıECE BÖRÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli 08/2020- Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilir Komitesi ÜyesiBAHATTİN ÖZARSLANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Müdürü Bağımsız Üye Değil Kredi Revizyon Komitesi ÜyesiMİTHAT RENDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.06.2019 İcrada Görevli Değil 2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilGAMZE YALÇIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil 2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi BaşkanıHÜSEYİN YALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilCENGİZ YAVİLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilOZAN UYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Bölüm Müdürü, İşbank AG Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiMURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Trakya Yatırım Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerADNAN BALİ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 2011/04 - 2017/04 Yönetim Kurulu Başkanı TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı VakfıMAHMUT MAGEMİZOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıECE BÖRÜ Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Bankacı 08/2020- Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu BaşkanıBAHATTİN ÖZARSLANTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi MüdürüMİTHAT RENDE Yönetim Kurulu Üyesi DiğerABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu ÜyesiGAMZE YALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İşbank AG Yönetim Kurulu BaşkanıHÜSEYİN YALÇIN Yönetim Kurulu Üyesi BankacıCENGİZ YAVİLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan YardımcısıOZAN UYAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Bölüm Müdürü, İşbank AG Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994037BIST