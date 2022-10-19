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***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.10.2022 18:55
***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gizem Pamukçuoğlu Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.07.2021 0.212.334.52.58 erarslang@tskb.com.tr
Korhan Aklar Hukuk İşleri Müdürü 29.05.2014 0.212.334.50.92 aklark@tskb.com.tr - -
Özen Çaylı Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Grup Yöneticisi 29.05.2014 0.212.334.52.49 halilogluo@tskb.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 701337 - 204985

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Diğer Finansman 63500000 60821018 TRY 95,78 Bağlı Ortaklık
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 650000000 578451745 TRY 88,99 Bağlı Ortaklık
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Diğer Finansman 1500000 1499980 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Diğer Finansman 15476226 1555200 TRY 10,05 İştirak
İş Faktoring A.Ş. Diğer Finansman 150000000 32625000 TRY 21,75 İştirak
İş Finansal Kiralama A.Ş. Diğer Finansman 695302645 204.850.378,33 TRY 29,46 İştirak
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 74652480 12442080 TRY 16,67 İştirak
Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Diğer Finansman 1757500 313316 TRY 17,83 İştirak
TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. Diğer Finansman 6478899 6478899 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072979


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 34,10 163.484.355 % 10,00  
GESAN 149,60 550.625.920 % 10,00  
ESEN 58,30 421.530.982 % 10,00  
BRYAT 730,40 109.106.157 % 10,00  
PENTA 585,60 29.996.100 % 9,99  
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Dolar 18,5879 18,5964 % 0,06  
Euro 18,1935 18,2088 % -0,65  
Sterlin 20,8275 20,9319 % -0,74  
Frank 18,4558 18,5669 % -0,90  
Riyal 4,9323 4,9570 % -0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.632 1.633 -19,70  
Altın Gr. 977 977 -10,58  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.645 6.736 -28,00  
Yarım 3.238 3.293 -16,00  
Çeyrek 1.622 1.648 -8,00  
Gümüş.Ons 18,41 18,44 -0,31  
Gümüş Gr. 11,03 11,05 -0,17  
B. Petrol 90,56 90,56 0,53  
Seans Raporu 18:05
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