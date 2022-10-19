***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGizem Pamukçuoğlu Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.07.2021 0.212.334.52.58 erarslang@tskb.com.trKorhan Aklar Hukuk İşleri Müdürü 29.05.2014 0.212.334.50.92 aklark@tskb.com.tr - -Özen Çaylı Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Grup Yöneticisi 29.05.2014 0.212.334.52.49 halilogluo@tskb.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 701337 - 204985Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiYatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Diğer Finansman 63500000 60821018 TRY 95,78 Bağlı OrtaklıkTSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 650000000 578451745 TRY 88,99 Bağlı OrtaklıkTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Diğer Finansman 1500000 1499980 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkEge Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Diğer Finansman 15476226 1555200 TRY 10,05 İştirakİş Faktoring A.Ş. Diğer Finansman 150000000 32625000 TRY 21,75 İştirakİş Finansal Kiralama A.Ş. Diğer Finansman 695302645 204.850.378,33 TRY 29,46 İştirakİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Diğer Finansman 74652480 12442080 TRY 16,67 İştirakTerme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Diğer Finansman 1757500 313316 TRY 17,83 İştirakTSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. Diğer Finansman 6478899 6478899 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072979BIST