***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.08.2020 18:12
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2020
Karar Sayısı
2447
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 30 Haziran 2020 Konsolide Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865038
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9151
18:058,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1572
18:05444,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,86
|Açılış
|: 444,62
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0246
|9,0699
|% -0,38
|
|Frank
|7,5398
|7,5852
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8418
|1,8510
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|18,33
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,75
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.961
|10,30
|
|Tam
|3.003
|3.047
|10,70
|
|Yarım
|1.458
|1.485
|5,20
|
|Çeyrek
|731
|745
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|5,70
|5,71
|0,27
|
|B. Petrol
|44,38
|44,38
|0,23
|
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Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de