***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
01.02.2021 18:15
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/02/2021
Karar Sayısı
2470
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 31 Aralık 2020 Konsolide Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906752
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1672
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,1521
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1612
18:058,6711
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -0,2143
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6671
18:05431,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,45
|Açılış
|: 431,09
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.352.238
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.739.000
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|808.032
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.068.148
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.029
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.029
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.171.867.037
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.510.579
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.533.563.386
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.461.680.805
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|962.759.566
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.461.680.805
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.642.295
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.510.579
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.025.564
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.284.418
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1622
|7,1672
|% -2,08
|
|Euro
|8,6670
|8,6711
|% -2,41
|
|Sterlin
|9,7958
|9,8449
|% -2,01
|
|Frank
|7,9952
|8,0434
|% -2,31
|
|Riyal
|1,9091
|1,9187
|% -1,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|24,67
|
|Altın Gr.
|430
|431
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,49
|29,52
|2,61
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,47
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|0,59
|