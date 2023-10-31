***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
31.10.2023 18:44
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2023
Karar Sayısı
2574
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 30 Eylül 2023 Konsolide Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212651
BIST
'
18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0893
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0530,0025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0118
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.807,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.807,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3163
|28,3342
|% 0,33
|
|Euro
|29,9828
|30,0061
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2930
|34,4649
|% 0,02
|
|Frank
|31,0114
|31,1982
|% -0,62
|
|Riyal
|7,5228
|7,5606
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-9,89
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.915
|11.998
|-68,00
|
|Yarım
|5.976
|6.024
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.979
|3.012
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,83
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-1,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
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17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında