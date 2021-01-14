***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2021, 08.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 07.01.2021 ve 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.Bankamızın 350 milyon ABD doları tutarında yurtdışı tahvil ihracı için tertip ihraç belgesinin alınması amacıyla SPK'ya yapmış olduğu başvuru sonuçlanmıştır. SPK tarafından onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuş olup ilgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtilen sürdürülebilir tahvil ihracı 14 Ocak 2021 itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902225BIST