***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2021 21:18
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmış olup, Yönetim Kurulumuzun 31.03.2021 tarihli toplantısında a) Denetim Komitesi üyeliklerine Sayın Mahmut Magemizoğlu (Başkan), Sayın Gamze Yalçın (Üye), b) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Zeynep Hansu Uçar (Üye), c) Ücretlendirme Komitesi üyeliklerine Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Zeynep Hansu Uçar (Üye), d) Sürdürülebilirlik Komitesi üyeliklerine Sayın Mithat Rende (Başkan), Sayın Ece Börü (Üye), Sayın Zeynep Hansu Uçar (Üye) ve Sayın Ozan Uyar (Üye), e) Kredi Revizyon Komitesi üyeliklerine Sayın Mahmut Magemizoğlu (Başkan), Sayın Ece Börü (Üye), Sayın Ozan Uyar (Üye), Sayın Bahattin Özarslantürk (Üye) seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922449
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0704
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
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8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0485
|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9109
En Düşük
9,6799
18:05453,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,71
|Açılış
|: 453,04
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2464
|8,2499
|% -0,88
|
|Euro
|9,6822
|9,7281
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,3395
|11,3963
|% -0,65
|
|Frank
|8,6909
|8,7432
|% -1,32
|
|Riyal
|2,1931
|2,2041
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|22,69
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-1,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203