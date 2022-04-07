***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.04.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerimizin üye değişikliği sonrası aşağıdaki şekilde belirlenmesinea) Denetim Komitesi'ne Sayın Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Bahattin Özarslantürk (Üye)b) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Murat Doğan (Üye), Sayın Ece Börü (Üye)c) Ücretlendirme Komitesi'ne Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Murat Doğan (Üye),d) Kredi Revizyon Komitesi'ne Sayın Bahattin Özarslantürk (Başkan), Sayın Celal Caner Yıldız (Üye), Sayın Murat Bilgiç (Üye),e) Sürdürülebilirlik Komitesi'ne Sayın Mithat Rende, Sayın Ece Börü, Sayın Murat Bilgiç, Sayın Murat Doğan, Sayın Celal Caner Yıldız,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017343BIST