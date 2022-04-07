***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.04.2022 18:37
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.04.2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerimizin üye değişikliği sonrası aşağıdaki şekilde belirlenmesine
a) Denetim Komitesi'ne Sayın Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Bahattin Özarslantürk (Üye)
b) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Murat Doğan (Üye), Sayın Ece Börü (Üye)
c) Ücretlendirme Komitesi'ne Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Murat Doğan (Üye),
d) Kredi Revizyon Komitesi'ne Sayın Bahattin Özarslantürk (Başkan), Sayın Celal Caner Yıldız (Üye), Sayın Murat Bilgiç (Üye),
e) Sürdürülebilirlik Komitesi'ne Sayın Mithat Rende, Sayın Ece Börü, Sayın Murat Bilgiç, Sayın Murat Doğan, Sayın Celal Caner Yıldız,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017343
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0385
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0516,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0637
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05915,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,70
|Açılış
|: 915,35
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7377
|14,7456
|% 0,27
|
|Euro
|16,0874
|16,1035
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,1894
|19,2857
|% 0,12
|
|Frank
|15,7343
|15,8291
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9186
|3,9383
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|7,13
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de