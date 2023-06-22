***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.06.2023 18:22
***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 22.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereği, "Risk Komitesi" kurulmasına, Komite üyelerinin Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Murat Bilgiç (Üye) ve Sayın Bahattin Özarslantük'ten (Üye) oluşmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161383
BIST
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18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,6841
En Yüksek
|Değişim
|: 4,74%
|| 1,1177
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8160
En Düşük
23,4314
18:0527,0374
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 1,1885
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.522,56
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 57,97
|Açılış
|: 1.521,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.527,43
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,6446
|24,6509
|% 4,60
|
|Euro
|26,9259
|27,0015
|% 4,46
|
|Sterlin
|31,4024
|31,5599
|% 4,67
|
|Frank
|27,4451
|27,6104
|% 4,40
|
|Riyal
|6,5675
|6,6005
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-17,81
|
|Altın Gr.
|1.520
|1.520
|55,33
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.799
|4.991
|220,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.496
|110,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|17,78
|17,81
|0,63
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|-3,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875