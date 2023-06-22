***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 22.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereği, "Risk Komitesi" kurulmasına, Komite üyelerinin Sayın Gamze Yalçın (Başkan), Sayın Murat Bilgiç (Üye) ve Sayın Bahattin Özarslantük'ten (Üye) oluşmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161383BIST