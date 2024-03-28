***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 28.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmış olup, Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında 28.03.2024a) Denetim Komitesi'ne Sayın İzlem Erdem (Başkan), Sayın Banu Altun (Üye),b) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sayın İzlem Erdem (Başkan), Sayın M. Sefa Pamuksuz (Üye), Sayın Ece Börü (Üye)c) Ücretlendirme Komitesi'ne Sayın İzlem Erdem (Başkan), Sayın Murat Doğan (Üye),d) Sürdürülebilirlik Komitesi'ne Sayın Ece Börü, Sayın Murat Bilgiç, Sayın Dr. Şerife Nuray Duran, Sayın İzlem Erdem, Sayın Mithat Rende,e) Kredi Revizyon Komitesi'ne Sayın Banu Altun (Başkan), Sayın Murat Doğan (Üye), Sayın Murat Bilgiç (Üye)f) Risk Komitesi'ne Sayın İzlem Erdem (Başkan), Sayın Banu Altun (Üye), Sayın Murat Bilgiç (Üye)seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263916BIST