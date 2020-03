***TSKB******YESIL******TKFEN******QNBFB******ODAS******AEFES******EGCYH******ASELS******EGYO******PENGD******CLKHO******ASYAB******SANFM******AVHOL******GSDHO******PRZMA******CEMTS******AKSGY******PEKGY******IZFAS******HLGYO******PINSU******IHLGM******RODRG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler AKSGY, AEFES, ASELS, ASYAB, AVHOL, CLKHO, CEMTS, EGCYH, EGYO, GSDHO, HLGYO, IHLGM, IZFAS, ODAS, PEKGY, PENGD, PINSU, PRZMA, QNBFB, RODRG, SANFM, TKFEN, TSKB, YESILSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREAIGY00017 AKSGY E 22,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. TRAAEFES91A9 AEFES E 0,940 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. TRAASELS91H2 ASELS E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ASYA KATILIM BANKASI A.S. TREAYKB00014 ASYAB E 6,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. TREBYTS00017 AVHOL E 0,500 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI CLK HOLDING A.S. TREKRKM00014 CLKHO E 26.351,162 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ÇEMTAS ÇELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. TRACEMTS91G6 CEMTS E 6.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. TRAVARYO91Q1 EGCYH E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI EGS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAEGYOW91Q4 EGYO E 0,004 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GSD HOLDING A.S. TRAGSDHO91Q9 GSDHO E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREHLGY00016 HLGYO E 0,737 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. TRAOKANT91B5 IHLGM E 0,541 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IZMIR FIRÇA SANAYI VE TICARET A.S. TREIFIR00016 IZFAS E 0,500 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. TREODAS00014 ODAS E 0,600 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PENGUEN GIDA SANAYI A.S. TRAPENGD91A8 PENGD E 250.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PINAR SU VE IÇECEK SANAYI VE TICARET A.S. TRAPINSU91A8 PINSU E 30,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. TREPRZM00011 PRZMA E 5,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI QNB FINANSBANK A.S. TRAFINBN91N3 QNBFB E 0,832 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. TRERDRT00019 RODRG E 2.504.136,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI SANIFOAM SÜNGER SANAYI VE TICARET A.S. TRESNFM00016 SANFM E 1,710 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TEKFEN HOLDING A.S. TRETKHO00012 TKFEN E 2.580,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. TRATSKBW91N0 TSKB E 0,144 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YESIL YATIRIM HOLDING A.S. TREINFO00013 YESIL E 52.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823933BIST