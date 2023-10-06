Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TSPOR* *BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

06.10.2023 16:46
***TSPOR* *BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***TSPOR******BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BIZIM, TSPOR

09.10.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BIZIM MAGAZALARI BIZIM 0,8333333 0,7499999

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
TRABZONSPOR SPORTIF TSPOR 100,00000 1,00 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200999


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:358.481
Değişim :  -0,08% |  -6,58
Açılış :  8.410  
Önceki Kapanış :  8.488  
En Düşük
8.398 En Yüksek
8.517
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GIPTA 42,68 1.075.278.792 % 10,00  
BFREN 9.867,60 1.192.762.808 % 10,00  
TETMT 2.451,70 30.343.888 % 10,00  
BRSAN 812,30 2.992.768.247 % 9,99  
MRSHL 842,00 119.562.997 % 9,99  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Dolar 27,6175 27,6273 % 0,27  
Euro 29,1403 29,1749 % -0,03  
Sterlin 33,5476 33,7159 % 0,17  
Frank 30,0934 30,2746 % 0,06  
Riyal 7,3429 7,3797 % 0,26  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 7,59  
Altın Gr. 1.623 1.624 11,20  
Cumhuriyet 11.174 11.344 55,00  
Tam 10.986 11.096 89,00  
Yarım 5.510 5.565 45,00  
Çeyrek 2.747 2.783 23,00  
Gümüş.Ons 21,34 21,36 0,37  
Gümüş Gr. 19,00 19,03 0,44  
B. Petrol 84,06 84,06 -0,01  
Seans Raporu 17:33
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru