***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.12.2020 09:26
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/01/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895069
BIST
12:501.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,24
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.442
En Düşük
1.432
12:507,4635
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1228
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4597
12:509,1457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0963
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1384
12:50452,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,23
|Açılış
|: 452,36
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,33
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CMBTN
|239,80
|27.438.089
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|6.299.971
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.050.466
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|260.542.791
|% -9,99
|
|SANKO
|9,55
|8.390.025
|% -6,74
|
|BRSAN
|28,36
|470.780.934
|% -6,40
|
|INVEO
|44,34
|38.053.687
|% -5,90
|
|POLTK
|380,00
|167.580
|% -4,40
|
|GUBRF
|69,65
|1.419.897.408
|% 8,83
|
|SISE
|7,29
|887.812.499
|% 1,39
|
|BRSAN
|28,36
|470.780.934
|% -6,40
|
|KOZAL
|95,80
|468.867.161
|% 1,16
|
|TUPRS
|108,00
|333.681.195
|% 1,89
|
|SISE
|7,29
|887.812.499
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,55
|180.338.987
|% 2,65
|
|TSKB
|1,83
|142.567.546
|% 0,00
|
|ODAS
|3,93
|300.677.873
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,16
|146.746.346
|% 0,93
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4610
|7,4635
|% -1,62
|
|Euro
|9,1365
|9,1457
|% -1,04
|
|Sterlin
|10,0961
|10,1467
|% -1,49
|
|Frank
|8,3699
|8,4203
|% -1,32
|
|Riyal
|1,9860
|1,9959
|% -1,48
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|4,10
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-25,00
|
|Tam
|2.986
|3.061
|-32,68
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-15,80
|
|Çeyrek
|724
|740
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,87
|51,87
|0,53
|