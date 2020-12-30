***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.12.2020 09:16
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/01/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895532
BIST
09:551.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.468
En Düşük
1.463
09:557,3722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3620
09:559,0632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0914
En Düşük
9,0310
09:55446,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,71
|Açılış
|: 445,72
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|PAPIL
|21,76
|99.263.011
|% 0,00
|
|VERTU
|13,01
|64.724.251
|% 0,00
|
|PNSUT
|23,64
|68.661.109
|% 0,00
|
|SAFKR
|11,31
|40.837.992
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,25
|95.648.027
|% 0,00
|
|PAPIL
|21,76
|99.263.011
|% 0,00
|
|VERTU
|13,01
|64.724.251
|% 0,00
|
|PNSUT
|23,64
|68.661.109
|% 0,00
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 0,00
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% 0,00
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3695
|7,3786
|% -0,23
|
|Euro
|9,0456
|9,0635
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,9414
|9,9913
|% -0,09
|
|Frank
|8,3134
|8,3634
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9569
|1,9668
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|3,04
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|51,40
|51,40
|0,17
|