***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.01.2021 12:12
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
BİRİNCİL PİYASA
İlgili İşlem Sırası
TSPOR.BE
Sözleşme No
0A3D3D02000852EB
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/01/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901764
BIST
13:261.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,88
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
13:267,4501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,4360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:269,0741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0299
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:26443,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,04
|Açılış
|: 443,97
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:26
|PSDTC
|31,24
|16.180.156
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.180.156
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.180.156
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.180.156
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|175.332.151
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|BRMEN
|3,02
|378.212
|% -6,21
|
|ESEN
|22,10
|201.118.125
|% -6,12
|
|THYAO
|13,14
|1.691.364.173
|% 2,18
|
|SISE
|7,74
|1.305.344.981
|% 1,31
|
|TCELL
|17,05
|827.216.272
|% 2,16
|
|TKFEN
|19,07
|809.949.757
|% 2,53
|
|PETKM
|5,23
|764.776.149
|% -1,13
|
|TSKB
|1,89
|465.291.851
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,46
|552.392.107
|% 0,41
|
|SISE
|7,74
|1.305.344.981
|% 1,31
|
|PETKM
|5,23
|764.776.149
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,70
|489.566.275
|% 5,11
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4429
|7,4501
|% -0,06
|
|Euro
|9,0651
|9,0741
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,1522
|10,2031
|% -0,05
|
|Frank
|8,3489
|8,3992
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% -0,19
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-2,22
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|0,58
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,28
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,59
|56,59
|0,01
|