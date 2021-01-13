***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***TSPOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [TSPOR]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarBİRİNCİL PİYASAİlgili İşlem SırasıTSPOR.BESözleşme No0A3D3D02000852EBİşlemin Gerçekleşme Tarihi13/01/2021İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901764BIST