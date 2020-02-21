***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 17:53
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820928
BIST
17:51116.901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.258,89
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:516,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:516,6336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6361
En Düşük
6,5655
17:51323,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 5,48
|Açılış
|: 323,20
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,91
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.452.309
|% 19,97
|
|RYGYO
|9,78
|103.313.612
|% 18,12
|
|ESCOM
|3,11
|9.381.528
|% 14,34
|
|RHEAG
|1,98
|5.624.010
|% 13,79
|
|SAYAS
|3,66
|7.189.293
|% 13,66
|
|MIPAZ
|3,07
|165.034.881
|% -13,76
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,52
|14.339.305
|% -8,09
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,86
|95.548.799
|% -5,94
|
|THYAO
|14,44
|1.758.882.844
|% 0,49
|
|ASELS
|28,88
|1.286.159.824
|% 1,83
|
|KOZAA
|12,46
|745.252.551
|% 10,85
|
|IPEKE
|9,78
|693.144.289
|% 6,19
|
|KRDMD
|2,79
|541.920.026
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,54
|366.553.247
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|426.680.081
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,79
|541.920.026
|% 2,95
|
|ALBRK
|1,53
|236.461.045
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,24
|180.502.703
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8980
|7,9376
|% 0,79
|
|Frank
|6,2215
|6,2590
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6266
|1,6347
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|25,02
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,42
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|57,77
|57,77
|-1,54
|