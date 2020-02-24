***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 11:32
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821115
BIST
16:10114.135
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -2.694,01
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
16:106,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0662
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1586
En Düşük
6,0929
16:106,6648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0523
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
16:10331,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 9,25
|Açılış
|: 331,27
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.134.346
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,24
|14.557.078
|% 11,44
|
|CELHA
|10,34
|2.995.488
|% 10,23
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|FENER
|14,41
|167.728.654
|% -10,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|1.626.620.139
|% -5,72
|
|IPEKE
|10,67
|906.074.571
|% 9,44
|
|KOZAA
|12,86
|602.054.815
|% 2,55
|
|ASELS
|28,52
|564.952.978
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,75
|343.638.914
|% -2,48
|
|ODAS
|2,15
|326.473.062
|% 1,42
|
|IHLGM
|1,24
|182.321.161
|% 0,81
|
|CEMAS
|1,27
|186.898.534
|% 0,79
|
|KRDMD
|2,75
|343.638.914
|% -2,48
|
|THYAO
|13,69
|1.626.620.139
|% -5,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9221
|7,9618
|% 0,63
|
|Frank
|6,2579
|6,2956
|% 0,90
|
|Riyal
|1,6359
|1,6441
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|30,50
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,01
|
|Cumhuriyet
|2.207
|2.241
|75,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|70,40
|
|Yarım
|1.062
|1.090
|34,05
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,02
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-2,36
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3692, 52 kaybederek (% -2.64 ) 136, 349
-
16:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, IHLGM, CEMAS
-
16:22XU100
Endeks 114, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 29 altında . İşlem hacmi 9, 042.00 milyon TL de
-
16:21AYCES
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 282 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 114, 220 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 8, 972.00 milyon TL de