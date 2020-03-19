***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:02
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830617
BIST
10:3286.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 463,34
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.045
En Düşük
84.803
10:326,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5227
En Düşük
6,4647
10:327,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:32310,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,95
|Açılış
|: 310,67
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.540.138
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|897.662
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,17
|4.801.627
|% 9,69
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|OYAYO
|2,80
|675.242
|% -9,97
|
|MAALT
|46,14
|150.324
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|332.129
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,99
|124.034.383
|% 1,14
|
|ASELS
|21,72
|91.677.237
|% -0,09
|
|GARAN
|8,05
|67.279.479
|% 0,63
|
|ISFIN
|2,76
|64.557.890
|% 6,15
|
|ECILC
|3,12
|47.855.788
|% 4,70
|
|ISFIN
|2,76
|64.557.890
|% 6,15
|
|ODAS
|1,20
|27.555.621
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|14.778.447
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|31.579.244
|% 0,00
|
|THYAO
|7,99
|124.034.383
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5138
|7,5515
|% 0,00
|
|Frank
|6,6935
|6,7339
|% 0,41
|
|Riyal
|1,7323
|1,7410
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-1,90
|
|Altın Gr.
|311
|311
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|11,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|1,04
|