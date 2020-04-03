***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:48
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834513
BIST
13:4289.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 147,87
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:426,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1027
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
13:427,2663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
13:42348,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,72
|Açılış
|: 348,13
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|3.944.524
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|3.851.526
|% 9,94
|
|AFYON
|5,44
|13.568.986
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.108.098
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.396.851
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,04
|220.109.540
|% -7,27
|
|PETKM
|3,39
|374.913.584
|% -2,02
|
|TUPRS
|86,15
|362.823.248
|% 4,23
|
|ASELS
|23,40
|305.729.214
|% 1,12
|
|GARAN
|7,51
|298.375.137
|% -1,18
|
|GSRAY
|2,04
|220.109.540
|% -7,27
|
|PETKM
|3,39
|374.913.584
|% -2,02
|
|GSRAY
|2,04
|220.109.540
|% -7,27
|
|IHLGM
|0,99
|65.091.649
|% -1,00
|
|TSPOR
|2,92
|186.850.904
|% -5,50
|
|YKBNK
|1,83
|106.037.182
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2211
|8,2623
|% 0,56
|
|Frank
|6,8562
|6,8975
|% 1,34
|
|Riyal
|1,7801
|1,7890
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.612
|-2,93
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,45
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,04
|
|B. Petrol
|32,77
|32,77
|2,83
|