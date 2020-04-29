***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2020 11:06
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841007
BIST
10:57101.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 369,76
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:576,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9907
En Düşük
6,9716
10:577,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0365
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5972
En Düşük
7,5446
10:57383,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 383,27
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|14,52
|35.965.787
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|3.240.322
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.214.643
|% 10,00
|
|RTALB
|20,36
|6.832.388
|% 9,99
|
|ULUUN
|14,11
|5.645.115
|% 9,98
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|QNBFB
|51,45
|2.965.910
|% -4,19
|
|KRSTL
|1,94
|29.049.959
|% -3,48
|
|TSPOR
|4,73
|11.807.509
|% -3,47
|
|SOKM
|11,83
|292.062.518
|% -2,23
|
|THYAO
|10,56
|173.450.719
|% -0,85
|
|MPARK
|17,04
|121.721.680
|% 4,54
|
|ODAS
|1,78
|117.044.637
|% 2,89
|
|HUBVC
|27,50
|107.644.995
|% 8,44
|
|CEMAS
|1,12
|86.798.424
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,11
|75.536.256
|% 5,71
|
|ODAS
|1,78
|117.044.637
|% 2,89
|
|ADESE
|1,52
|95.096.883
|% 8,57
|
|AVOD
|2,71
|93.094.719
|% 8,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6824
|8,7259
|% 0,33
|
|Frank
|7,1611
|7,2042
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-4,75
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.517
|1,90
|
|Tam
|2.524
|2.579
|2,00
|
|Yarım
|1.230
|1.260
|0,90
|
|Çeyrek
|617
|630
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,39
|23,39
|0,65
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