***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2020 10:28
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853412
BIST
11:49116.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 440,16
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
11:496,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:497,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:49390,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 390,63
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|13.614.481
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.533.059
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|9.186.987
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.217.982
|% 9,87
|
|CEOEM
|4,15
|49.873.443
|% 9,79
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,06
|305.112.782
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,56
|3.880.047
|% -5,39
|
|DAGI
|5,74
|3.211.134
|% -4,65
|
|KRDMD
|3,16
|603.167.702
|% 1,28
|
|GARAN
|8,54
|464.642.028
|% 0,12
|
|ASELS
|32,54
|402.090.190
|% 1,50
|
|TSPOR
|7,06
|305.112.782
|% -6,98
|
|AKBNK
|6,11
|246.393.031
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,16
|603.167.702
|% 1,28
|
|IHLGM
|1,67
|209.628.730
|% 3,73
|
|EKGYO
|1,95
|219.232.797
|% 1,56
|
|ADESE
|1,94
|194.234.925
|% 6,01
|
|TSKB
|1,31
|106.052.561
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3909
|8,4329
|% -0,19
|
|Frank
|7,1762
|7,2195
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|-2,80
|
|Tam
|2.603
|2.614
|-2,90
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,70
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|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
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