***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:55
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979128
BIST
13:061.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 22,61
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:0612,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 7,78%
|| 0,8878
|Açılış
|: 12,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:0613,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 8,11%
|| 1,0403
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:06708,54
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 46,20
|Açılış
|: 708,54
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:04
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.888.885
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|147.054.436
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.747.363
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|46.069.347
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.469.250
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,35
|599.678.010
|% -9,71
|
|ADESE
|0,97
|105.980.922
|% -9,35
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,68
|2.091.890.655
|% 4,33
|
|SISE
|11,75
|1.990.687.945
|% 4,82
|
|GARAN
|11,85
|1.696.599.681
|% -0,75
|
|EREGL
|23,02
|1.336.683.781
|% 6,77
|
|THYAO
|17,99
|970.774.062
|% 2,04
|
|YKBNK
|3,49
|861.119.327
|% -1,41
|
|KRDMD
|8,68
|2.091.890.655
|% 4,33
|
|ODAS
|1,58
|369.280.203
|% -3,66
|
|SISE
|11,75
|1.990.687.945
|% 4,82
|
|GARAN
|11,85
|1.696.599.681
|% -0,75
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2889
|12,3022
|% 7,86
|
|Euro
|13,8499
|13,8712
|% 8,18
|
|Sterlin
|16,3408
|16,4227
|% 7,29
|
|Frank
|13,1018
|13,1808
|% 7,59
|
|Riyal
|3,2560
|3,2724
|% 7,41
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,65
|
|Altın Gr.
|708
|709
|46,20
|
|Cumhuriyet
|4.685
|4.754
|335,00
|
|Tam
|4.648
|4.778
|331,31
|
|Yarım
|2.246
|2.311
|160,26
|
|Çeyrek
|1.127
|1.156
|80,13
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,44
|0,57
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|-0,86
|