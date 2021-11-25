***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2021 10:22
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979571
BIST
13:361.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
13:3612,0098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1222
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
13:3613,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1637
|Açılış
|: 13,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
13:36691,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 7,78
|Açılış
|: 691,31
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler13:36
|TUCLK
|17,60
|16.549.641
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|275.546
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|819.722
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,64
|18.479.562
|% 9,99
|
|MIATK
|23,12
|12.150.716
|% 9,99
|
|KENT
|184,80
|1.321.177
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|18.780.146
|% -9,95
|
|TSPOR
|7,54
|398.063.158
|% -8,27
|
|DITAS
|25,34
|67.188.467
|% -7,65
|
|PGSUS
|99,30
|347.648.694
|% -5,34
|
|PETKM
|7,67
|1.659.969.717
|% -3,40
|
|SASA
|39,80
|1.585.387.755
|% 3,54
|
|ASELS
|21,88
|1.103.585.694
|% 4,19
|
|GARAN
|11,74
|880.635.889
|% -0,76
|
|KRDMD
|8,64
|739.383.147
|% -1,59
|
|PETKM
|7,67
|1.659.969.717
|% -3,40
|
|YKBNK
|3,44
|455.638.927
|% -0,86
|
|ODAS
|1,61
|162.125.624
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,64
|739.383.147
|% -1,59
|
|EKGYO
|2,23
|182.684.666
|% 0,45
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9849
|12,0098
|% 1,03
|
|Euro
|13,4607
|13,4934
|% 1,23
|
|Sterlin
|15,9475
|16,0275
|% 0,93
|
|Frank
|12,8109
|12,8880
|% 1,04
|
|Riyal
|3,1906
|3,2066
|% 0,99
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,00
|
|Altın Gr.
|691
|691
|7,78
|
|Cumhuriyet
|4.553
|4.622
|12,00
|
|Tam
|4.539
|4.653
|5,64
|
|Yarım
|2.194
|2.251
|2,73
|
|Çeyrek
|1.101
|1.126
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,12
|0,11
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|-0,39
|