***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 11:39
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029118
BIST
12:382.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,02
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.476
12:3815,3255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0792
|Açılış
|: 15,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
12:3816,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1523
|Açılış
|: 16,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
12:38911,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,42
|Açılış
|: 911,83
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,67
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler12:37
|ULUUN
|10,38
|69.395.002
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|4.667.706
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|27.678.284
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.780.879
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.401.772
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.424.911
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|110.709.234
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|24.414.241
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|25.427.494
|% -9,94
|
|THYAO
|42,40
|1.360.100.313
|% 0,47
|
|SISE
|20,10
|1.022.929.264
|% 0,30
|
|KRDMD
|16,56
|896.898.514
|% -0,06
|
|SAHOL
|20,82
|766.584.897
|% 1,56
|
|TUPRS
|248,30
|663.032.569
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,75
|311.523.203
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,74
|264.813.608
|% -2,60
|
|PETKM
|10,34
|653.442.735
|% 1,57
|
|ODAS
|2,52
|151.640.743
|% 2,44
|
|VAKBN
|4,43
|266.096.998
|% -3,49
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3026
|15,3212
|% 0,49
|
|Euro
|16,1935
|16,2261
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,9067
|19,0015
|% 0,86
|
|Frank
|15,4309
|15,5238
|% 1,04
|
|Riyal
|4,0717
|4,0921
|% 0,34
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|12,91
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,85
|
|Cumhuriyet
|6.155
|6.248
|1,00
|
|Tam
|6.118
|6.276
|-8,88
|
|Yarım
|2.957
|3.036
|-4,30
|
|Çeyrek
|1.483
|1.518
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,84
|