***TSPOR* *DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.11.2021 18:44
***TSPOR******DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DITAS, TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DITAS.E ve TSPOR.E paylarında 26/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979674
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
18:0512,0528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1652
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,5252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1955
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05691,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 7,58
|Açılış
|: 691,11
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|17,60
|17.469.734
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.555.884
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.721.364
|% 10,00
|
|EMNIS
|19,69
|603.474
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.502.823
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.832.000
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.286.340
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.530.092
|% -9,95
|
|DITAS
|25,06
|121.771.402
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,14
|24.383.132
|% -7,89
|
|SASA
|39,14
|2.647.199.798
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.926.856.111
|% -0,76
|
|ASELS
|21,28
|1.874.183.466
|% 1,33
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,33
|1.110.817.196
|% -4,03
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|921.892.899
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|HALKB
|5,25
|882.220.559
|% 6,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9620
|12,0528
|% 1,39
|
|Euro
|13,4231
|13,5252
|% 1,47
|
|Sterlin
|15,9491
|16,0291
|% 0,94
|
|Frank
|12,7795
|12,8565
|% 0,79
|
|Riyal
|3,1907
|3,2067
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,49
|
|Altın Gr.
|690
|691
|7,02
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,12
|9,13
|0,13
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem